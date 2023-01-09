Стюардесса назвала худший тип пассажиров в самолете: отдаленно напоминают порядочных людей

Стюардесса решила поделится своим опытом работы и рассказать, какой тип пассажиров больше всего доставляет неудобств в самолетах. Поэтому бортпроводница дала советы, которые помогут сделать полет для всех намного комфортней.

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Как передает издание Mirror, стюардесса отметила, что некоторые пассажиры считают себя выше правил и не слушают простые инструкции, которые разработаны для обеспечения безопасности во время полета. Как оказалось, многие люди отказываются выключать свой телефон или хотя-бы ставить их в режим полета.

Стоит отметить, что многие авиакомпании просят пассажиров выключать свои гаджеты, ведь есть вероятность, что радиосигналы телефонов могут создать помехи для отдельных систем самолета. К ним относятся навигация воздушного судна, оборудование для предотвращения столкновения, а также датчики, которые помогают приборам лайнера взаимодействовать друг с другом.

Поэтому стюардесса отметила, что самые худшие пассажиры те, которые спорят и не хотят отключать свои гаджеты во время полета.

"Да, мы знаем, что это, скорее всего, ничего не сделает. Да, мы знаем, что это раздражает. Да, мы знаем все остальные замечания, которые вы собираетесь сделать, потому что мы слышали это чаще, чем у вас были свидания. Споры ни к чему не приведут, так как сейчас это закон, и мы должны обеспечивать его соблюдение. Кроме того, вы можете прожить без Angry Birds пять минут", – заявила стюардесса в своем спитче.

Несмотря на все доводы пассажиров, телефон все же необходимо отключить. Только при соблюдении правил можно оставаться хорошим пассажиром, а не отдаленно напоминать порядочного человека. Поэтому нет отдельного секрета, как расположить к себе стюардессу в самолете, ведь нужно действовать согласно инструкций, в которых все прописано.

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