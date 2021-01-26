Студент-иностранец записал пропагандистское видео о "запрете" русского языка: после волны гнева раскаялся на украинском

Студент-иностранец негативно высказался об обязательном использовании государственного языка в Украине, но затем извинился перед украинцами.

Соответствующие видео опубликованы в TikTok пользователя под именем Olan Sean. В них он объясняет, что не хотел сказать ничего плохого (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сначала молодой человек говорил, что ему якобы стыдно за некоторых украинцев, которые категоричны в языковом вопросе.

"Я говорю на русском языке, живу тут в Украине, в восточной части. И тут люди говорят на русском языке. Я учусь на русском языке. Что меня теперь, посадить за то, что я говорю на русском языке? У людей есть свой выбор. Это какие-то недалекие люди, которые считают, что все живут в одной стране – значит должны говорить на одном языке... Если я решу общаться на каком-то языке, это значит, что язык мне доступен. Украинский я плохо знаю, потому что меня ему никто не учил. Я не родился в Украине. Я не обязан говорить по-украински и не желаю иметь ваш украинский паспорт", – заявил он.

Позже, получив волну комментариев, студент записал несколько видео с извинениями и выложил их в соцсеть. В них он подчеркивает, что не имел в виду ничего плохого, не хотел обидеть украинцев, уважает их, как "гордый народ", а также то, что первое видео было "записано на эмоциях".

В какой-то момент молодой человек уточняет, что хотел бы говорить по-украински и даже переходит на государственный язык: "Я дуже-дуже люблю Україну".

Ранее украинская телеведущая Снежана Егорова, известная своими скандальными высказываниями на политическую тематику, решила обсудить в сети закон об украинском языке, который недавно приняли в стране.

Она опубликовала на своей странице в Facebook картинку, на которой написано: "Мама, а зачем мне учить украинский язык?", "Потому что без него, сынок, ты не сможешь работать официантом". После этого знаменитость засыпали комментариями, а под постом развернулась настоящая дискуссия.

Как сообщил OBOZREVATEL, скандальная писательница и переводчик Евгения Бильченко высказалась против закона об украинском языке, поскольку считает его "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".

Она назвала украинцев, которые в комментариях под постом вступились за закон о языке, "фашистами".