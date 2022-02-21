Строительство Музея Революции Достоинства в центре столицы завершат к концу 2023 года

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В Киеве до конца 2023 года планируют создать Музеи Революции Достоинства. В нем будут представлены Дом Свободы, смотровая площадка, Детский музей, фондохранилище, исследовательский центр, зал-лекторий и 5-метровая "Елка".

Как отметил в своем Facebook заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, ускорены все работы.

Их будут выполнять по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Летом должны начаться подготовительные работы на участке, по которому нет арестов.

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"Мы задались целью, что осенью этого года строительство Музея Революции Достоинства начнется. Такие сроки определил Президент Украины Владимир Зеленский", - сказал он, добавив, что уже проведен тендер на разработку проектно-сметной документации.

По его словам, до конца 2023 года все работы по строительству Музея должны быть завершены.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение трех лет планируется отреставрировать около 150 исторических и культурных объектов.