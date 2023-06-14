Столбики термометров поднимутся до +29: синоптики дали прогноз до конца недели и рассказали, прекратятся ли грозы. Карта

К концу недели в Украине будет комфортная теплая и даже очень теплая погода, однако настоящей летней жары с температурой +30 градусов и выше синоптики пока не прогнозируют. Западные области будет продолжать заливать дождями.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, на востоке Украины будет преимущественно сухая погода, до конца недели синоптики прогнозируют здесь до +29 градусов.

Однако в среду, 14 июня, температура в большинстве областей будет держаться в комфортных пределах – +20…+24 градуса. В западных областях облачно, возможны кратковременные дожди. Также дожди возможны в некоторых восточных и южных областях Украины. В Киеве днем дожди не ожидаются, однако до конца дня небо будет затянуто облаками.

В четверг, 15 июня, небольшие дожди ожидаются почти во всех областях Украины. Несмотря на это, погода будет достаточно теплой – в среднем днем +22…+27 градусов.

В эту пятницу, 16 июня, на западе Украины пройдет волна умеренных дождей, в остальных областях сухо, только местами кратковременные небольшие дожди.

В субботу, 17 июня, большую часть Украины охватит настоящее летнее тепло до +29 градусов. Погода будет сухой и солнечной. Исключение – западные регионы. Там будет немного прохладнее – температура будет держаться в пределах +22…+25 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди.

В воскресенье, 18 июня, дожди пройдут в большинстве областей Украины. Однако в Киевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Черкасской и Днепровской областях будет сухая погода. Температура воздуха будет граничить от +22…+24 градуса на западе, до +26…+28 градусов на востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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