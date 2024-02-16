Этот текст – о превращении в нечто похожее на зомби большей части населения огромной страны – не о ностальгии, не об изумлении или разочаровании.

Я пытаюсь понять, как и почему это случилось.

Зачем?

Ну, я в одной из ипостасей, писатель. Мне это нужно понимать, чтобы когда-нибудь написать об этом. И еще... Для того, чтобы понимать как далеко может зайти процесс, важно видеть его корни. Истоки определяют последствия. Последствия определяют пути развития. Или пути деградации.В любом случае, без анализа прошлого и настоящего совершенно невозможно предугадать будущее.А ведь Россия никуда не денется от наших границ. И нам как-то придется жить рядом с ними. И одной стеной, рвом и крокодилами тут не отделаешься. Хотя бы потому, что ракеты отлично летают через стены.

Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней.

Это сказал Пауль Йозеф Геббельс. Трансформация немецкого народа в годы правления Гитлера доказала абсолютную правоту его слов.

На самом деле, пропаганда – это страшное по силе оружие, трансформирующее понятия о добре из зле для целых стран и многомиллионных сообществ.

Это утверждение справедливо и для РФ, и для нас, и для США, и для любой другой страны. Люди везде одинаковы, как бы вас не пытались убедить в том, что виновата генетика. Это не так. Можно говорить об изменении степени восприимчивости в зависимости от количества образованных людей, устойчивых национальных традиций и т.д.

Но это попытки натянуть сову на глобус.

В стадо можно превратить любой народ, любую социальную группу, любое сообщество.

Единственным предохранителем для такого оскотинивания является свобода слова, свобода информации, свобода шествий и демонстраций, сменяемость и избираемость всей ветвей власти...

Понимаете, к чему я клоню)?

Демократия – это не власть демократов.

Демократия – это набор инструментов, который позволяет нам не превратиться в стадо. Сохранить голос, а не блеять в унисон вожаку. Пропаганда не делает людей несвободными глупцами, она действенна и рассчитана на несвободных глупцов.

Да, демократия во время войны менее эффективна, чем диктатура. Демократия сложна в построении, поддержании и управлении. Но следование ее принципам это то, что не даст нам стать стадом, идущим вслед за пропагандистами и преступниками.

Поверьте, те, кто управляет диктатурами, далеко не глупы. Они образованы, умны, отлично разбираются в психологии масс. У них есть свои представления о нравственности, справедливости и гуманизме.

У нацистов они тоже были. Просто некоторые народы не попадали в круг тех, кого они считали людьми.

Или не считались народами.

Но это отдельный разговор.

Просто хочу сказать, что для победы мало ненавидеть врага. Надо понимать его. Его мотивации, внутренние установки, приемы...

Внешними воздействиями практически не возможно разрушить массивные инерционные системы.

То, что закладывается в сознание и память нескольких поколений, невозможно стереть за год или два.

Мы не сможем нанести России военное поражение, сопоставимое по масштабу с тем, что нанесли союзнические силы нацистской Германии. Мы не сможем влиять на сознание огромного многонационального народа, практически никогда (кроме короткого периода 90-х) не жившего в условиях демократии.

Мы не поменяем того, что сделали с миллионами россиян десятки лет ежедневной, ежечасной пропаганды. Но понимать, что произошло с теми, кто жил с нами оплечь, чтобы подобная судьба не настигла нас самих, мы обязаны.

Потому что система, угаданная и построенная Геббельсом и Соловьевым с сотоварищами, универсальна. Стоит забыть о свободе, как осознанной необходимости, на какое-то время, и всегда найдется тот, кто превратит и нас в стадо свиней.