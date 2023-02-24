Стивен Кинг неожиданно предложил Зеленскому и Путину сойтись в поединке: это было бы величайшее событие всех времен

Известный американский писатель Стивен Кинг, который постоянно поддерживает Украину в ее борьбе с российским вторжением, предложил провести поединок между главой украинского государства Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Он сказал, что хотел бы посмотреть, как главу Кремля побьют.

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Об этом знаменитость написал 23 февраля, в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, на своем аккаунте в Twitter. Он отметил, это было бы самое выдающееся событие всех времен

"Я думаю, что было бы хорошо, если бы Путин и Зеленский сошлись один на один в честном поединке. Это была бы самая большая Pay-Per-View всех времен. И я бы с удовольствием посмотрел, как бы этого лысоголового урода избили", – написал Кинг.

Отметим, что Pay-Per-View – это платное шоу типа WWE, где рестлеры дерутся. Эта услуга позволяет зрителям платить за просмотр отдельных шоу через частные телеканалы.

Ранее Кинг обратился к РФ от имени всего мира, приказав стране-террористу убираться из Украины. Также в канун нового 2023 года звезда поделился своей самой заветной мечтой. Он хочет, чтобы мучения нашего народа закончились и весь мир праздновал победу Украины.

Также писатель прокомментировал внезапный приезд президента США Джо Байдена в Киев, не анонсировавшийся накануне. "Король ужасов" восхитился бесстрашием лидера Штатов, поскольку для него поездка в Украину была крайне опасна.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стивен Кинг неоднократно выражал свою поддержку Украине. Он высмеял попытки Кремля испугать украинцев вооруженным наступлением и отказался сотрудничать с российскими изданиями.

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