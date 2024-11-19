STING Mad Max для 'Феникса': команда Юрия Голика обеспечила бомберами еще одно подразделение

Созданный во время войны, ударный дрон STING Mad Max получил репутацию выносливого и безотказного коптера. Разработчики постепенно передают эти модели все новым военным подразделениям, к которым недавно добавилась рота ударных БПаК Феникс.

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Об этом на своей странице сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик, вместе с партнерами собравший команду инженеров.

Учитывая рекомендации военных, разработчики создали простой в управлении и эффективный ударный коптер. Он работает под влиянием РЕБ – имеет защиту более высокой ступени для линии управления и передачи видеосигнала аналоговой камеры. Цифровая камера Mad Max работает на запись в 4К, чтобы затем можно было разведать поражение целей или обстановку на вражеской стороне. Коптер также имеет ряд режимов полета, упрощающих управление. Среди них – полет миссией и удержание точки/высоты.

Перед передачей беспилотного комплекса производители провели инструктаж для подразделения. Учеба содержала не только теоретический блок, но и отработку практических навыков управления на полигоне. STING Mad Max эффективен благодаря особым технологическим решениям, поэтому пилотам рассказали о работе со спецпрограммами и оборудованием.

"Эти военные уже имеют практический опыт "сотрудничества" с разными ударными дронами. Так что наши бомберы в надежных руках. Уверен, врага ждет много взрывных сюрпризов. Mad Max – это сочетание современных технологических решений и рекомендаций пилотов-практиков. Так что мы сделали все необходимое с технической стороны, чтобы украинские бойцы получили эффективный и надежный ударный коптер", – рассказал Юрий Голик.

Как ранее сообщал предприниматель, STING Mad Max стал первой из моделей его команды, прошедшей кодификацию в номенклатурной системе NATO. Также Минобороны советует применять бомбер в ВСУ – он получил официальную рекомендацию и подтверждение эффективности тестирования.