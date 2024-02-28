Стихийные свалки дали о себе знать? В оккупированном Мариуполе зафиксирована вспышка острых кишечных инфекций

В Мариуполе, находящемся под оккупацией российских войск, зафиксирован рост числа случаев острых кишечных инфекций. Причиной этого стали стихийные свалки.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. О распространении инфекций заявил чиновник оккупационной администрации так называемой ДНР.

Так, в Новоазовском, Володарском и Мангусском районах города на прошлой неделе количество людей, заболевших острыми кишечными инфекциями, значительно превысило соответствующие показатели неделей ранее.

Причиной распространения инфекций являются постоянно увеличивающиеся стихийные свалки по всему городу, а также низкое качество пищевых продуктов на стихийных рынках, которые приобрели популярность в условиях оккупации.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вблизи временно захваченного Мариуполя Донецкой области продолжают строительство железной дороги. К юго-востоку от города возведены переезды, а на участке между Иловайском и Гранитным продолжается прокладка пути.

Напомним, что под временно оккупированным Мариуполем Донецкой области замечена вражеская техника с новой маркировкой. В ряде населенных пунктов местные жители видели грузовики и "броню", маркированную двумя ранее не попадавшимися символами.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 21 февраля прогремели несколько мощных взрывов. Захватчики сразу же попытались объяснить их "работой ПВО". На самом же деле в захваченном городе взорвались российские ремонтники, пытавшиеся починить железную дорогу.

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