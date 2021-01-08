Степанов заявил, что Минздрав не будет сам закупать вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины не собирается самостоятельно закупать вакцину против коронавируса.

Об этом 8 января в эфире "Громадське радіо" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что государственное предприятие "Медзакупівлі" не является субъектом переговоров и никогда им не был.

Он пояснил, что они были оператором, которого определил Минздрав.

"Переговоры по обеспечению вакциной украинцев вел я, как министр здравоохранения, к этому был привлечен президент Украины, который общался с руководителями государств, производящих вакцины, потому что это вопрос национальной безопасности", – сказал министр.

По его словам, функцию закупки вакцины должно выполнять ГП "Медзакупівлі", которое находится в подчинении министерства и для этого было создано.

"Но высказывание директора предприятия и его поведение не понятны не только для меня, но и для многих людей, а это как минимум портит имидж Украины на международной арене, усложняет наши переговоры с другими государствами в плане вакцин. Думаю, что в дальнейшем мы будем закупать через другую закупочное агентство", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Максим Степанов ответил на попытку регистрации в Украине российской вакцины. Министр заявил, что препарат "Спутник V" прежде чем попасть на рынок Украины должен пройти проверку.