Ляшко ответил, почему в Украину привезли 215 тысяч доз китайской вакцины вместо 1,9 млн

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что "это вопрос к компании" – почему в Украину привезли только 215 тысяч доз китайской вакцины от COVID-19 вместо 1,9 млн.

Ситуацию заместитель министра здравоохранения прокомментировал 25 марта в эфире ТСН. Он отметил, что в случае нарушение контракта компания-поставщик будет платить штраф (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказал Ляшко, китайская вакцина против коронавируса пройдет десятидневный лабораторный контроль, только после этого ее позволят использовать.

"В Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac... Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться. Но будут использовать четко те 215 тысяч доз в две прививки", – заявил санитарный врач.

Он напомнил, что человеку нужно сделать две прививки, вторую – через 24 дня.

"Что касается того, почему пришло только 215 тысяч доз, то это – вопрос к компании, которая ее поставляет. За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это – 1,9 млн доз вакцины", – сказал Ляшко.

Он добавил, что Украина закупает вакцину против коронавируса за собственные средства, а также ожидает бесплатной поставки в рамках инициативы COVAX.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

Напомним, что всего заказано 1,915 млн доз препарата CoronaVac. Партия была отправлена из Китая после настойчивых просьб посольства Украины.