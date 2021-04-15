Степанов: вакцина Pfizer від COVAX приїде завтра

Партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer у розмірі 117 тисяч доз повинна прибути в Україну в п'ятницю, 16 квітня.

Поставки очікується в межах ініціативи COVAX. Про це 15 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час спілкування із журналістами, передає "РБК Україна".

Він зазначив, що це попередня інформація. Україна отримала підтвердження про постачання, проте раніше її вже переносили кілька разів.

"Попередньо, ми очікуємо її завтра. У нас є підтвердження від COVAX, що завтра приїде 117 тисяч доз. У нас є відповідний документ. Але вони стільки раз переносили, що я вже дую на воду", – сказав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні тимчасово перенаправили на закупівлю вакцин Pfizer проти COVID-19 6,5 млрд гривень, призначених для реалізації програми держгарантій медичного обслуговування населення.