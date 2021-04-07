В Киеве могут продлить жесткий локдаун до 15 мая

В Киеве могут продлить жесткий карантин до 15 мая, если ситуация с распространением коронавируса не улучшиться.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник в Киевской городской государственной администрации.

По словам нашего собеседника, соответствующее решение городские власти могут принять уже в конце недели.

Отметим, что решение может быть связано с тем, что в мае киевлян ждут длинные выходные, с 1 по 4 число (День труда и православная Пасха – Ред.), и с 8 по 10 число (День победы над нацизмом во Второй мировой войне – Ред.).

Такие строгие меры должны сократить число новых заражений COVID-19.

В то же время, глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии OBOZREVATEL заявил, что не слышал о подобных планах столичных властей.

Напомним, в Киеве в течение прошлых суток, 6 апреля, зарегистрировали 1417 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – это самый высокий показатель в Украине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за коронавируса переполнены медучреждения, а врачи работают на износ. Заполненность койко-мест в больницах столицы – 77%.