Степанов уточнил, какие вакцины от COVID-19 получит Украина: график поставок

Украина сегодня имеет договоренности о поставках более 30 миллионов доз вакцин против коронавируса от нескольких мировых производителей. Первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны.

О графике поставок на заседании Кабмина 7 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Оно транслировалось онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На сегодня у нас есть контракты на поставку 24 млн доз", – отметил он.

Количество вакцин и сроки поставок:

10 млн доз Novavax – поставки начнутся в июле 2021 года;

3 млн доз CoviShield – 500 тыс. уже почти использовали, еще 1,5 млн доз будут в течение апреля-мая;

2 млн доз CoronaVac от Sinovac Biotech – 215 тыс. доз уже в Украине;

10 млн доз Pfizer – поставки в течение года;

8 млн доз вакцины из глобального механизма COVAX (различные производители).

Так, в общем украинская сторона может рассчитывать на получение 32 млн доз вакцин разных производителей.

По словам Степанова, чтобы охватить 70% населения вакцинацией против коронавируса, минимально в Украине должны делать почти 6 млн прививок в месяц или 270 тыс. в сутки без выходных.

"Мы можем это сделать в случае, когда к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления. В частности, главы областных госадминистраций и руководители органов местного самоуправления. Ведь Министерство здравоохранения самостоятельно не в состоянии управлять такой сетью пунктов прививок – тысячи по всей Украине", – подчеркнул министр.

Он добавил, что для выполнения национального плана по иммунизации населения и на закупку вакцин Минздраву еще нужно почти 6,5 млрд гривен.

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