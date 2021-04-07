Степанов уточнил, какие вакцины от COVID-19 получит Украина: график поставок

Марина Лисничук Общество 14:34, 7.04.2021 Обновлено: 14:41, 7.04.2021

Украина сегодня имеет договоренности о поставках более 30 миллионов доз вакцин против коронавируса от нескольких мировых производителей. Первые контракты могут быть полностью закрыты еще до конца весны.

О графике поставок на заседании Кабмина 7 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Оно транслировалось онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На сегодня у нас есть контракты на поставку 24 млн доз", – отметил он.

Количество вакцин и сроки поставок:

  • 10 млн доз Novavax – поставки начнутся в июле 2021 года;

  • 3 млн доз CoviShield – 500 тыс. уже почти использовали, еще 1,5 млн доз будут в течение апреля-мая;

  • 2 млн доз CoronaVac от Sinovac Biotech – 215 тыс. доз уже в Украине;

  • 10 млн доз Pfizer – поставки в течение года;

  • 8 млн доз вакцины из глобального механизма COVAX (различные производители).

Так, в общем украинская сторона может рассчитывать на получение 32 млн доз вакцин разных производителей.

По словам Степанова, чтобы охватить 70% населения вакцинацией против коронавируса, минимально в Украине должны делать почти 6 млн прививок в месяц или 270 тыс. в сутки без выходных.

"Мы можем это сделать в случае, когда к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления. В частности, главы областных госадминистраций и руководители органов местного самоуправления. Ведь Министерство здравоохранения самостоятельно не в состоянии управлять такой сетью пунктов прививок – тысячи по всей Украине", – подчеркнул министр.

Он добавил, что для выполнения национального плана по иммунизации населения и на закупку вакцин Минздраву еще нужно почти 6,5 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Киеве проводят вакцинацию от COVID-19 в 85 специально созданных дополнительных пунктах прививок. Они работают при центрах медико-санитарной помощи. На каждом из них есть врач и медсестра, которые проходили обучение по вакцинации. Подробнее о том, кто и как может сделать прививку в столице, – читайте в материале.

  • Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал пародией то, что в некоторых странах медики и группы риска до сих пор невакцинированы от коронавируса.

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