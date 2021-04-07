Степанов уточнив, які вакцини від COVID-19 отримає Україна: графік поставок

Україна на сьогодні має домовленості про постачання понад 30 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу від декількох світових виробників. Перші контракти можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.

Про графіки поставок на засіданні Кабміну 7 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Воно транслювалося онлайн на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На сьогодні у нас є контракти на поставки 24 млн доз", – зазначив він.

Кількість вакцин і терміни поставок:

10 млн доз Novavax – постачання розпочнуться в липні 2021 року;

3 млн доз CoviShield – 500 тис. уже майже використали, ще 1,5 млн доз будуть протягом квітня-травня;

2 млн доз CoronaVac від Sinovac Biotech – 215 тис. доз уже в Україні;

10 млн доз Pfizer – поставки протягом року;

8 млн доз вакцини з глобального механізму COVAX (різні виробники).

Так, загалом українська сторона може розраховувати на отримання 32 млн доз вакцин різних виробників.

За словами Степанова, щоб охопити 70% населення вакцинацією проти коронавірусу, мінімально в Україні мають робити майже 6 млн щеплень на місяць чи 270 тис. на добу без вихідних.

"Ми можемо це зробити у випадку, коли до цього процесу будуть долучені всі рівні державного управління. Зокрема, голови обласних держадміністрацій та очільники органів місцевого самоврядування. Адже Міністерство охорони здоров’я самостійно не в змозі управляти такою мережею пунктів щеплення – тисячі по всій Україні", – підкреслив міністр.

Він додав, що для виконання національного плану з імунізації населення і на закупівлю вакцин МОЗ ще потрібно майже 6,5 млрд гривень.

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