Врачи, пенсионеры и воины АТО: как вакцинироваться в Киеве и сколько доз осталось

В Киеве проводят вакцинацию от COVID-19 в 85 специально созданных дополнительных пунктах прививок. Они работают при центрах медико-санитарной помощи. На каждом из них есть врач и медсестра, которые проходили обучение по вакцинации.

OBOZREVATEL узнал, кто и как может сделать прививку против COVID-19 в Киеве.

Кроме стационарных пунктов прививок, в столице работает 12 мобильных бригад, которые вакцинируют только медиков и работников социальной сферы.

Региональный координатор проведения прививочной кампании в городе Киеве Василий Животенюк рассказал, что сейчас в пунктах могут вакцинироваться медработники ЦПМСД и лица в возрасте 80+, а в мобильных бригадах – медики любых лечебных учреждений, а также социальные работники.

"Сейчас в Киеве проходит два этапа вакцинации, под них попадают абсолютно все медицинские работники, независимо от форм собственности заведения, кроме работников интернатных учреждений и домов для престарелых. Они ждут своей вакцины", – рассказал Животенюк.

Прививки делают добровольно, по спискам, которые предоставляют медицинские учреждения. Лица в возрасте 80+ могут записаться на вакцинацию через семейного врача или в регистратуре лечебного учреждения.

В целом пожилые люди относятся к вакцинации положительно.

"Я записывалась на прививку через семейного врача. Прошло несколько дней, и я пришла на вакцинацию. Никаких побочных эффектов не было", – рассказала наша собеседница.

В комментарии OBOZREVATEL в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице уже вакцинировали 27 158 человек. Из этого числа прививки получили 14 639 медработников независимо от формы собственности заведения и подчинения.

Отметим, что согласно Приказу МОЗ № 443, в первую очередь рекомендуется вакцинировать остатками доз приоритетные группы риска по следующему этапу. В случае отсутствия возможности вакцинации определенных групп со второго этапа, для популяризации вакцинации в Минздраве рекомендуют привлекать публичных и общественных деятелей.

Среди них:

1) участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

2) народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, лидеры и представители религиозных организаций;

3) выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы, другие деятели сферы культуры старше 60 лет.

В Департаменте здравоохранения КГГА отметили, что большое количество киевлян, которые заполнили анкету, не принадлежит к определенным категориям, и попросили людей внимательно отнестись к соответствию требованиям Приказа Минздрава № 443 от 11.03.2021.

В то же время в Киевской городской госадминистрации обратили внимание, что остаточных доз в столице практически нет.

"Сейчас мало доз, но мы стараемся вакцинировать остатками доз воинов АТО. Они ежедневно приходят делать прививки", – сказал Животенюк.

Также он сообщил, что в Киеве осталось 10 000 вакцин, из них 5100 для медиков и работников социальной сферы, остальные – для лиц в возрасте от 80 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевсовет выделил 140 миллионов гривен для закупки вакцины от COVID-19.