Степанов сказал, до какого времени продлится рост случаев COVID-19 и будет ли локдаун

В Министерстве здравоохранения (Минздраве) предполагают, что напряженная ситуация с коронавирусом в Украине будет наблюдаться еще больше недели. После 15 апреля уровень заболеваемости может стабилизироваться, но только при соблюдении карантинных правил.

Вместе с тем в ведомстве пока откидают вероятность введения локдауна для всей страны. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно нашей стратегии, мы не видим необходимости во введении общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидситуации там. Введение "красного" уровня происходит абсолютно прозрачно. Есть четкие критерии по уровню, динамике госпитализаций, тестированию и выявлению случаев. Если хотя бы два из них превышают норму в течение трех дней подряд, область переходит на красный уровень", – напомнил он.

Глава Минздрава отметил, что пока в вопросе введения ограничений "будут двигаться таким путем".

Что же касается прогнозов по заболеваемости COVID-19, считает Степанов, ближайшие 10 дней для Украины станут напряженными, рост будет продолжаться до 15 апреля. Затем, по его словам, этот уровень может стабилизироваться.

"Но это все при условии соблюдения карантина. Даже если с 15 апреля эпидемия приостановится и мы увидим уменьшение заболеваемости особенно в "красных" регионах, – это не значит, что все прошло. Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни", – подчеркнул министр.

Полный текст интервью с Максимом Степановым на OBOZREVATEL выйдет 5 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская привела украинцам пример устрашающей статистки по распространению коронавируса на фоне введения ослаблений карантинных мер в США. Она предупредила, что всем еще долго придется жить в такой ситуации, и призвала земляков соблюдать меры безопасности, беречь себя и близких.