Голубовская привела статистику по COVID-19 в США и предупредила украинцев

Ведущий инфекционист Минздрава, профессор Ольга Голубовская привела украинцам пример устрашающей статистки по распространению коронавируса на фоне введения ослаблений карантинных мер в США.

Заслуженный врач Украины подчеркнула, что, к сожалению, людям еще долго придется жить в такой ситуации, и в который раз призвала земляков соблюдать меры безопасности, беречь себя и своих близких. Об этом она написала на странице в Facebook, опубликовав перевод статьи из журнала Medscape.

"Не забывайте уходить на самоизоляцию на 14 дней, или, по крайней мере, изолировать своих родных из групп риска, если вы приехали из какой-то поездки. Если невозможно, избегайте общения и носите средства индивидуальной защиты дома. Отрицательные результаты ПЦР не должны вас успокаивать. Тоже самое надо делать, если у вас возникли симптомы болезни", – подчеркнула Голубовская.

Врач предупредила, что даже если у человека уже был контакт из зараженным COVID-19, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть течения – это в т. ч. и дозозависимый процесс. Тогда как самый заразный период, по ее словам, это первая неделя от начала клинических симптомов.

"Молодым людям и не очень молодым хочется напомнить, что самыми беззащитными перед болезнью являются ваши родители и близкие старшего возраста, особенно с избыточной массой тела. Не допускайте семейных трагедий. Не собирайтесь сейчас семьями на празднование дней рождений или других мероприятий. Помните о том, что расплата за это может быть страшной", – призвала Голубовская.

Как доказательства того, что вирус продолжает распространятся, она опубликовала перевод статьи специализированного американского издания о ситуации в США, где на фоне вакцинации власти некоторых штатов начали ослаблять ограничения. В статье приводят убеждения Центра по контролю заболеваемости (CDC), специалисты которого предупреждают о "надвигающейся гибели", поскольку количество случаев COVID-19 в стране превышает 30 миллионов, и все больше штатов ослабляют ограничения.

"Надо знать это чувство тошноты, когда вы читаете антикризисные отчеты медицинской помощи и задаетесь вопросом, хватит ли аппаратов ИВЛ для работы? Сегодня я выступаю не как директор вашего CDC, но как жена, мать, дочь и прошу вас, пожалуйста, подождите еще немного", – призвала директор Центра Рошель Валенски.

По ее словам, за последнюю неделю в США наблюдается неуклонный рост заболеваемости, а также случаев госпитализации и смертей. Средний показатель новых случаев COVID-19 за 7 дней колеблется между 60-70 тысячами, а количество смертей увеличивается примерно на 3% – до 1000 в день. Более двух десятков штатов сообщают об увеличении новых случаев коронавируса на 10%, по сравнению с предыдущей неделей.

По мере вакцинации людей старше 65 лет, по всей стране регистрируются новые случаи в более молодых возрастных группах. Например, штат Мичиган находится в разгаре очередного всплеска COVID-19, причем большинство случаев фиксируется в возрасте от 10 до 19 лет. В Нью-Йорке и Нью-Джерси сейчас самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в округе: 647 случаев на 100 000 жителей, и 548 соответственно.

Аналогичная ситуация наблюдается в штатах Вермонт, Нью-Гэмпшир, Айова, Флорида, Ориндж. Рост, пояснила Валенски, связан со смягчением ограничений и новыми вариантами коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

внештатный советник Минздрава Ольга Голубовская заявила, что Украине из-за ситуации с COVID-19 не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространение инфекции уже невозможно.