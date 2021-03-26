Степанов пояснив, як західним областям вдалося побороти спалах COVID-19

На заході України вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу, зокрема, завдяки дотриманню жорстких карантинних обмежень.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер, 25 березня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що одну з областей скоро повернуть в "жовту" зону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Уже є результати "червоного" рівня в західних областях – Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській. Там ситуація стабілізувалася, ми бачимо зменшення кількості госпіталізацій", – сказав глава МОЗ.

За його словами, це сталося, зокрема завдяки тому, що люди дотримувалися введених в регіонах обмежень.

"Особливо це було відчутно в Івано-Франківській області. Вони дійсно жорстко дотримувалися карантинних обмежень, коли побачили дуже швидке заповнення лікарень", – сказав Степанов.

Міністр додав, що скоро Івано-Франківщину можна буде перевести в "жовту" зону.

Водночас він попередив, що попереду на українців чекає важкий період, який триватиме щонайменше до середини квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня в "червону" зону потрапили ще дві області – Миколаївська і Черкаська. У першій карантин буде посилено з опівночі 27 березня.