Степанов назвал основные опасности "южноафриканского" COVID-19

Зафиксированный в Украине "южноафриканский" штамм коронавируса, как и "британский", агрессивнее обычных и гораздо заразнее.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он также рассказал, по каким органам сильнее всего бьют оба варианта.

"И "британский" штамм, и "южноафриканский" – более агрессивные вирусы, которые имеют уменьшенный инкубационный период – до 1-3 дней. Он значительно контагиозен, то есть заражает гораздо больше людей", – сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, кроме дыхательной системы, штаммы влияют на другие органы. Они поражают почки, печень, центральную нервную систему. Также вирус поражает более молодых людей в возрасте от 30 до 40 лет.

"Сейчас фиксируем увеличение количества людей молодого возраста 30-40 лет, находящихся в реанимации. То есть они достаточно тяжело переносят болезни. До 70% людей, которые переболели "британским" или "южноафриканским" штаммом, имеют постковидный синдром и нуждаются в дальнейшей реабилитации", – пояснил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на начало апреля было зафиксировано два новых штамма коронавируса – "британский" и "южноафриканский". Их обнаружили в двух областях.