Степанов назвав основні небезпеки "південноафриканського" COVID-19

Зафіксований в Україні "південноафриканський" штам коронавірусу, як і "британський", агресивніший за звичайні і набагато заразніший.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він також розповів, по яких органах найсильніше б'ють обидва варіанти.

"І "британський" штам, і "південноафриканський" – агресивніші віруси, які мають зменшений інкубаційний період – до 1-3 днів. Він значно контагіозніший, тобто заражає набагато більше людей", – сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, крім дихальної системи, штами впливають на інші органи. Вони уражають нирки, печінку, центральну нервову систему. Також вірус уражає більше молодих людей віком від 30 до 40 років.

"Наразі фіксуємо збільшення кількості людей молодого віку 30-40 років, які перебувають в реанімації. Тобто вони досить важко переносять хвороби. До 70% людей, які перехворіли "британським" або "південноафриканським" штамом, мають постковідний синдром і потребують подальшої реабілітації", – пояснив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на початок квітня було зафіксовано два нові штами коронавірусу – "британський" і "південноафриканський". Їх виявили в двох областях.