Степанов заявил, что к концу года должны быть вакцинированы 60% украинцев
В Украине до конца 2020 года вакцинацию против COVID-19 должны пройти 60% взрослого населения.
Заявление об этом сделал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украины 24". Программа с его участием ("Хард з Влащенко") транслировалась на YouTube-странице телеканала вечером во вторник, 30 марта.
"Я считаю, что до конца года мы точно должны вакцинировать как минимум 60% страны", – сказал министр.
Он уточнил, что имеет ввиду лица старше 18 лет, поскольку исследования вакцины на детях еще продолжаются.
На вопрос о темпах прививочной кампании Степанов ответил, что мощности для массовой вакцинации в Украине есть.
По его мнению, если будет достаточно вакцины "и прекратят подводить страны", то есть поставщики перестанут не выполнять контракты, медики "в очень спокойном режиме" смогут вакцинировать до 5 млн граждан в месяц.
"Такого пиратства, я думаю, мир еще не знал, как во времена пандемии, когда страны просто блокируют экспорт несмотря на любые подписанные контракты, несмотря ни на что", – возмутился министр.
"Если нам будет нужно – у нас 11,5 тыс. кабинетов прививок", – отметил он. Степанов указал, что если каждый этот кабинет будет делать по 40 вакцинаций в день – это 460 в целом за сутки.
В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко называл немного другую цифру касательном темпов вакцинации. Он уверял, что в стране могут делать до 4 миллионов прививок COVID-19 в месяц при наличии препарата.
Напомним, ранее Степанов сказал, что Украина отстает от графика кампании вакцинации приблизительно в 1,8 раза в связи с ошибками в организации работы. В частности, не все запланированные пункты для прививок были открыты, а причины этого назывались такие, что "ему стыдно", сказал министр.
Трансляция программы:
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине за минувшие сутки, 29 марта, прививку от коронавируса получили 14 432 человека. Из них один был вакцинирован второй дозой.
При этом разработка паспортов вакцинации для украинцев сейчас находится на финальной стадии. Сертификаты начнут вводить тогда, когда в стране будет вакцинировано большее количество граждан.