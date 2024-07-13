Стефанишина рассказала, когда Украина может получить приглашение на вступление в НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне Украина уже почувствовала себя полноправной частью евроатлантической семьи. В частности, страны-члены НАТО согласовали формулировку относительно необратимости интеграции Украины в Альянс.

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При этом приглашение для Украины остается в повестке дня, и может быть предоставлено в любой момент. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, решения вашингтонского саммита, касающиеся нашего государства, не разочаровали. В частности страны НАТО согласовали ряд практических шагов, которые усилят безопасность Украины в ближайшее время.

Стефанишина подчеркнула, что союзники четко зафиксировали, что путь к НАТО для Украины необратим, и это было основным месседжем во время выступлений лидеров на заседании Совета Украина-НАТО на самом высоком уровне.

"Буду откровенна, переговоры по формулировке не были легкими. Однако, вместе с нашими друзьями, мы понимали, насколько важно закрепить, что будущее украинцев не может быть разменной монетой в переговорах с агрессором. Никакие угрозы, вызовы или выборы не изменят того факта, что будущее Украины в НАТО. Ибо таково стремление украинцев, потому что это отвечает интересам Европы безопасности, а расширение блока не может быть предметом торга с агрессором, который принес смерть и разрушение в Европу", – заявила Стефанишина.

Также она добавила, что приглашение Украины в НАТО может быть предоставлено в любой момент. Но пока, отметила Стефанишина, наша страна находится на пути внутренних трансформаций, в частности реформ в сфере безопасности и обороны, усиливающих обороноспособность и взаимосовместимость с Североатлантическим альянсом.

Напомним, что президент Владимир Зеленский надеется, что следующим шагом НАТО после проведения саммита в Вашингтоне станет приглашение Украины в блок, а затем и ее членство в Альянсе. Глава государства убежден, что Киев сможет усилить НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, страны НАТО согласовали итоговую декларацию Вашингтонского саммита Альянса. В ней говорится, что союзники возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". В документе подчеркивается, что будущее Украины – в НАТО.

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