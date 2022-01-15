Станция 'Вернадский' утонула под снегом: украинские полярники показали удивительные фото

В конце декабря на территории украинской антарктической станции "Академик Вернадский" намело рекордное количество снега – высота сугробов достигает трех метров. Сейчас полярники приступили к расчистке.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра. Также там опубликованы соответствующие фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что с нового года снегопады уже прекратились и полярники несколько недель раскапывают территорию станции. Уже удалось расчистить жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джету, металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию за площадкой для мусора, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана для его гидроизоляции.

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Теперь по плану очистка площади вокруг склада, чтобы расширить его.

Отметим, что в середине декабря 2021 года на станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордную высоту снежного покрова – 2,75 м. Местами снег засыпал даже гнезда пингвинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе украинской станции установят украинскую хату. Проект дизайна арт-объекта создала мировая архитектурная студия balbek bureau. Воплощать его будет опытно-конструкторское бюро "Мастерская Чудес".