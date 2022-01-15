Станция "Вернадский" утонула под снегом: украинские полярники показали удивительные фото

Юрий Сергиенко
Общество
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Станция 'Вернадский' утонула под снегом: украинские полярники показали удивительные фото

В конце декабря на территории украинской антарктической станции "Академик Вернадский" намело рекордное количество снега – высота сугробов достигает трех метров. Сейчас полярники приступили к расчистке.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра. Также там опубликованы соответствующие фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Станцию "Академик Вернадский" замело снегом.

Отмечается, что с нового года снегопады уже прекратились и полярники несколько недель раскапывают территорию станции. Уже удалось расчистить жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джету, металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию за площадкой для мусора, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана для его гидроизоляции.

Видео дня
Украинские полярники расчищают станцию "Академик Вернадский".

Теперь по плану очистка площади вокруг склада, чтобы расширить его.

Местами пришлось делать туннели из снега.
Украинские полярники расчищают станцию "Академик Вернадский".
Украинские полярники расчищают станцию "Академик Вернадский".
Высота снежного покрова достигала трех метров.
Полярники расчистили причал.

Отметим, что в середине декабря 2021 года на станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордную высоту снежного покрова – 2,75 м. Местами снег засыпал даже гнезда пингвинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе украинской станции установят украинскую хату. Проект дизайна арт-объекта создала мировая архитектурная студия balbek bureau. Воплощать его будет опытно-конструкторское бюро "Мастерская Чудес".

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станция Академик Вернадский