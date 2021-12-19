'К празднику Николая': на станции 'Академик Вернадский' зафиксировали рекордный уровень снега. Фото

Украинские метеорологи зафиксировали рекордный уровень снега возле антарктической станции "Академик Вернадский". Высота сугробов достигает 275 сантиметров, а осадки продолжают выпадать и сейчас.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра. Там отметили, что такое количество снега удивило специалистов, так как сейчас Антарктиде метеорологическое лето.

"К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет… 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет", – сказано в сообщении.

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На опубликованном графике также видно, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году и составил 2,65 метров.

Отметим, 14 декабря в Антарктиде выпало настолько много осадков, что снег даже засыпал гнезда пингвинов. Однако украинские специалисты рассказали, что переживать за птиц не стоит, поскольку они приспособлены к подобным погодным условиям. Пингвины могут сами откопать гнезда, делая телом трубы в снегу. Более того, чтобы передвигаться по глубокому снегу, они не идут, а ложатся и скользят брюхом, развивая скорость до 6 км/ч.

О том, как работает украинская антарктическая экспедиция "Академик Вернадский" – читайте в материале OBOZREVATEL.