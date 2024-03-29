Станет опорой для каждого: как преодолеть травматический опыт с помощью социализации

Среди украинцев за последние два года все чаще встречается посттравматическое стрессовое расстройство, которое возникает из-за звуков воздушной тревоги, взрывов или непосредственного пребывания на фронте.

При этом даже уже привычные сообщения о ходе войны могут оставить след в психике. За два года войны количество людей с ПТСР в стране выросло в четыре раза.

Общение с людьми, которые также пережили войну и связаны с этими травматическими испытаниями, может стать важной опорой.

За годы исследований известен только один фактор, работающий для людей с ПТСР: это – социализация.

Понимание и поддержка помогают ощутить, что они не сами в этом мире и есть те, кто может разделить переживания. Для многих людей социализация становится одним из ключевых этапов восстановления, равно как и реабилитация.

Привлечение к общению, занятие интересующими делами делает возможным отвлечься от негативных воспоминаний. Такую инициативу воплотил в реальность ветеран АТО Владимир Довган.

Он открыл в Киевской области собственную гончарную мастерскую, которая еще является местом психологической реабилитации военных, где они могут и общаться, и заниматься творчеством.

Такая поддержка помогает снова увидеть радость в повседневной жизни. Призываем поддерживать людей, нуждающихся в социализации, и не оставлять их в одиночестве.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему у многих украинцев не будет посттравматического стрессового расстройства после войны.

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