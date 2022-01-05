Станет больше погодных катаклизмов: синоптик рассказал об изменении климата и дал прогноз на зиму в Украине

В последние 30 лет климат в Украине значительно изменился, поэтому не стоит ждать, что зимы на территории нашей страны будут суровыми и продолжительными. В то же время жителям Украины следует подготовиться к погодным катаклизмам.

Как рассказал в интервью Сегодня замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко, для украинцев частыми зимой станут: снегопады, шквальное усиление ветра, гололед, мокрый снег, которые будут приводить к налипанию снега, в том числе на линии электропередачи и обесточиванию населенных пунктов. Как объяснил специалист, такие явления будут обусловлены циклонами с запада и юго-запада.

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Прокопенко рассказал, что в наступившем январе среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 6 градусов мороза, что близко к норме. При этом, осадков выпадет в среднем 26-55 мм, в горах местами до 125 мм. Что также, по словам специалиста, отвечает норме.

"В пересчете на "чистый" снег это от 26-55 см в среднем по стране и до 125 см в Карпатах", – рассказал специалист.

Он добавил, что наиболее низко столбики термометров в январе опустятся в Луганской и Черниговской областях.

Однако уже к Рождеству в Украину вернутся холода - максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Холодно на праздник будет в северной части страны и на востоке, а также в Полтавской и Днепропетровской областях.

В центральных регионах температуры будут колебаться: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза.

В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет ночью 1-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. В Киев после Рождества придут небольшие морозы, которые постепенно усилятся к концу месяца до -7-9 градусов ночью и до -3-4 днем.

В это же время прогнозируются снегопады. При чем наибольшее количество осадков вероятно в северных и центральных областях. Однако ожидать устойчивого зимнего покрова не стоит и снег, который будет выпадать, скорее всего, станет очень быстро таять.

В Киеве снега в январе будет немного.

"Причем с 10 по 12 января это будет скорее снегодождь, а настоящий снег возможен в столице только в середине месяца. Затем осадки прекратятся, снова снег выпадет в столице лишь на Татьянин день – 25 января", – заявили синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине до Рождества.