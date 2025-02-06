Станешь смертником! В ГУР предостерегли украинцев от сотрудничества с ФСБ по подрыву ТЦК

Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности предостерегли украинцев от спецслужб РФ, начавших использовать новую тактику. Речь идет о попытках подрыва Территориальных центров комплектования – такие взрывники гибнут, потому что они смертники, хотя и не знают этого.

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Об этом сообщают в ГУР и СБУ. Украинцев призывают сообщать о попытках вербовки в соответствующий чат Службы безопасности.

"Спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они подрывают исполнителей, которые минируют ТЦК. Используют их "втемную", а затем избавляются от лишних свидетелей", – отмечают специалисты.

В ГУР предлагают, "чтобы не стать террористом-смертником", сообщать о попытках вербовки в специально созданный чатбот СБУ "Спали" ФСБешника".

"Если тебе или знакомым предлагают "просто занести сверток" в ТЦК, полицию или другое админздание, знай – тебя хотят убить", – предостерегают в ГУР и СБУ.

Чтобы избежать этого, нужно:

Открыть чатбот t.me/spaly_fsb_bot

Написать, какое преступление предлагали совершить

Добавить контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить русскую агентуру.

В свою очередь, СБУ гарантирует полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно проработано.

Напомним: в течение недели в тыловых городах Украины практически синхронно произошло несколько нападений и терактов, в результате которых были убиты и ранены военнослужащие ТЦК. Враг не только может быть причастен по меньшей мере к трем подрывам, но и в полной мере воспользовался ситуацией, молниеносно отреагировав на "информационный повод".

Как сообщал OBOZ.UA, вышеупомянутые террористы не всегда смертники. Однако избежать ответственности им не удается. Служба безопасности и Нацполиция уже установили 497 человек, которые, по данным следствия, совершали поджоги авто военных и готовили теракты со взрывчаткой у зданий ТЦК. Задержание происходит "по горячим следам", всех без исключения исполнителей удается разыскать.

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