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Стало известно, кто еще из работников МВД погиб во время авиакатастрофы в Броварах: в сети волна скорби

Екатерина Белоброва
Общество
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Стало известно, кто еще из работников МВД погиб во время авиакатастрофы в Броварах: в сети волна скорби

В результате трагической катастрофы в Броварах, где произошло крушение вертолета ГСЧС, погибли не только руководители Министерства внутренних дел Украины, но и рядовые сотрудники. Все они находились на борту винтокрылого аппарата.

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Об этом рассказал заместитель главы МВД Богдан Драпятый на своем Facebook. Он выразил соболезнования семьям всех погибших, а также указал, что утренняя трагедия и его личная боль.

В результате аварии оборвалась жизнь начальника государственной охраны главы МВД  Михаила Павлушко. Также погибла Татьяна Шутяк, которая была помощницей министра Дениса Монастырского. 

Стало известно, кто еще из работников МВД погиб во время авиакатастрофы в Броварах: в сети волна скорби
Стало известно, кто еще из работников МВД погиб во время авиакатастрофы в Броварах: в сети волна скорби

"Друзья, Вы будете жить в моем сердце вечно… Вы многое сделали для Украины и Украинского народа. Для меня было честью работать вместе с вами. Пусть Господь примет ваши светлые души в рай", – указал в эпитафии чиновник и коллега.

Как сообщал OBOZREVATEL, новость о крушении вертолета в Броварах вызвала волну соболезнований в социальных сетях. Украины с ужасом осознают масштабы трагедии, в которой погибли маленькие дети и государственные чиновники. 

По факту чрезвычайной ситуации высказался и лидер нации Владимир Зеленский. Он лично поручил силовым органам заняться расследованием причин этой трагедии и обратился к семьям погибших с сочувствием.

Жена президента Елена Зеленская, которая находится в Давосе с официальным визитом, расплакалась, когда прочитала известие из Броваров. Первая леди должна не могла сдержать эмоций всего за несколько минут до выступления на Всемирном экономическом форуме.

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