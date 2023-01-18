Стало известно, кто еще из работников МВД погиб во время авиакатастрофы в Броварах: в сети волна скорби

В результате трагической катастрофы в Броварах, где произошло крушение вертолета ГСЧС, погибли не только руководители Министерства внутренних дел Украины, но и рядовые сотрудники. Все они находились на борту винтокрылого аппарата.

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Об этом рассказал заместитель главы МВД Богдан Драпятый на своем Facebook. Он выразил соболезнования семьям всех погибших, а также указал, что утренняя трагедия и его личная боль.

В результате аварии оборвалась жизнь начальника государственной охраны главы МВД Михаила Павлушко. Также погибла Татьяна Шутяк, которая была помощницей министра Дениса Монастырского.

"Друзья, Вы будете жить в моем сердце вечно… Вы многое сделали для Украины и Украинского народа. Для меня было честью работать вместе с вами. Пусть Господь примет ваши светлые души в рай", – указал в эпитафии чиновник и коллега.

Как сообщал OBOZREVATEL, новость о крушении вертолета в Броварах вызвала волну соболезнований в социальных сетях. Украины с ужасом осознают масштабы трагедии, в которой погибли маленькие дети и государственные чиновники.

По факту чрезвычайной ситуации высказался и лидер нации Владимир Зеленский. Он лично поручил силовым органам заняться расследованием причин этой трагедии и обратился к семьям погибших с сочувствием.

Жена президента Елена Зеленская, которая находится в Давосе с официальным визитом, расплакалась, когда прочитала известие из Броваров. Первая леди должна не могла сдержать эмоций всего за несколько минут до выступления на Всемирном экономическом форуме.

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