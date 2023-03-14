США продлили на год срок программы United for Ukraine для беженцев из Украины, – AP

Администрация Байдена разрешила тысячам украинцев, покинувших родину после вторжения России год назад, остаться в Соединенных Штатах дольше. Это решение предоставляет облегчение украинцам, чье годовое разрешение на пребывание в США должно было скоро истечь.

Видео дня

Об этом сообщает издание АР. Продление касается некоторых граждан Украины и их ближайших родственников, которым разрешили въехать в США до начала программы "Единство для Украины".

Украинцы, приехавшие по программе "United for Ukraine", как правило, получали два года гуманитарного "условно-досрочного освобождения" в США, тогда как те, кто прибыл до них, как правило, получали разрешение на пребывание только на один год. Агентства по переселению подсчитали, что в однолетней группе насчитывается около 20 000 украинцев.

Правительство США использовало программу "United for Ukraine", чтобы допустить их в страну. Эта программа позволяет людям из других стран въезжать в Соединенные Штаты в экстренных случаях из-за неотложной гуманитарной ситуации. Но обычно это на ограниченный период времени, например, на год или два, и его необходимо продлевать, чтобы люди оставались дольше.

В программа использовалась как быстрое решение для преодоления последствий многих мировых кризисов, которые произошли, когда система беженцев США, разрушенная предыдущей администрацией, снова восстанавливалась.

Украина и иммиграция были горячими темами среди республиканских политиков, которые не в восторге от продолжения помощи войне и обвиняют администрацию Байдена в том, что она недостаточно делает для контроля над миграцией на южной границе. Но даже в этой токсичной политической среде мало что предпринималось, чтобы заставить украинцев вернуться домой, что отражает широко распространенное мнение о том, что для них там все еще слишком опасно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские беженцы в Польше, которые уже нашли работу, собираются возвращаться домой. Только 6% опрошенных заявили, что хотят навсегда остаться в чужой стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!