Украинские беженцы в Польше рассказали, будут ли возвращаться домой: озвучена статистика 

Украинские беженцы в Польше, которые уже нашли работу, собираются возвращаться домой. Только 6% опрошенных заявили, что хотят навсегда остаться в чужой стране.

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Об этом следует из данных социологического исследования, которое провела Миграционная платформа EWL. Из всех опрошенных 64% уверенно заявляет, что вернуться в Украину. Стоит отметить, что 95% беженцев - женщины.

Большинство из них приехало в Польшу вместе с детьми (71%). Высшее образование имеет 69%. Чаще всего украинки находят работу в сфере услуг, отелях, торговле, общественном питании, промышленном производстве.

Еще одна тенденция: украинские беженцы в Польше активно учат язык. Если раньше не знали польский язык 66%, то на данный момент этот процент снизился до 43%. Ситуация значительно изменилась с началом полномасштабной войны. Ранее большинство украинцев работали в Польше на стройках, промышленном производстве, логистических складах, транспортной сфере.

Отметим, при этом на социальные выплаты в Польше имеют право те украинцы, которые находятся на территории страны. Если же украинец получает выплату даже после возвращения домой, польское управление соцстраха требует вернуть деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в Румынии вообще не могут рассчитывать на выплаты от властей этой страны. Однако в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Также мы разбирались, какие выплаты дают украинцам в Польше. Помощь там предоставляют в основном семьям с детьми.

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