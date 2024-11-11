Среди задержанных чиновники МСЭК и врачи ВВК: СБУ и Нацполиция ликвидировали новые схемы для уклонистов. Фото

Служба безопасности и следователи Национальной полиции разоблачили и ликвидировали три новые схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. Среди задержанных чиновники МСЭК и врачи ВВК.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генпрокурора. Отмечается, что уведомлены о подозрении три лица в трех областях Украины.

"Среди задержанных – должностные лица медико-социальных экспертных комиссий и больниц. За взятки от 2 до 10 тыс. долларов США они помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных медицинских выводов", – говорится в сообщении.

В Кропивницком разоблачили и задержали на горячем врача-хирурга военно-врачебной комиссии, когда он получал взятку от военнообязанного в сумме 5000 долларов. За эти средства подозреваемый обещал признать призывника ограниченно пригодным к военной службе, что позволит ему служить в составе небоевых подразделений ВСУ.

На Днепропетровщине разоблачили заведующую отделением одной из больниц области, которая требовала взятку от местной жительницы за диагностику якобы тяжелого заболевания у дочери потерпевшей, чтобы МСЭК в результате присвоила ей ІІ группу инвалидности вместо ІІІ группы, которую она имела с детства. Это позволило бы ее военнообязанному брату получить отсрочку от мобилизации. За такие "услуги" завотделением требовала 5 тысяч долларов и 10 тысяч грн.

В Харьковской области подозрение получило еще одно должное лицо МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва, которую Служба безопасности разоблачила в октябре этого года. В должности врача-реабилитолога она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности.

По разоблаченным фактам всем трем фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в большом размере);

▪️ чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц); ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье СБУ и Нацполиция ликвидировали две масштабные коррупционные схемы, из-за которых мужчины призывного возраста могли уклоняться от мобилизации во время войны. Задержаны начальник РТЦК и заместитель комбрига ТрО, которые действовали порознь, но использовали похожие "схемы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!