Спутница экс-замминистра образования Гарбарука о скандале с нарядом: называю свое платье протестом. Видео

Спутница бывшего заместителя министра образования Игоря Гарбарука рассказала, что надела откровенное платье на встречу с мэром Львова Андреем Садовым ради провокации. Кристина Тишкун отметила, что таким образом якобы обратила внимание на проблему гендерного неравенства и сексизма.

По словам 27-летней спутницы экс-замминистра, поездка во Львов была ее инициативой, а на встречу Гарбарука со городским головой она попала по дружескому приглашению. Об этом она рассказала в эфире программы "Сніданок з 1+1" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тишкун подчеркнула, что ни о каком нарушении делового дресс-кода не может быть и речи. Также она отметила, что не является работником министерства и госслужащим.

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"Во Львов я ехала не на официальный визит, и никогда не была помощницей заместителя министра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был идеологом этого проекта, куратором, а я просто была связана с этим проектом, но ни как его помощник", – рассказывает Тишкун.

Она рассказала, что платье выбрала не случайно, так как хотела с его помощью обратить внимание на проблемы ущемления женщин. В частности, Тишкун посетовала, что именно по внешнему виду зачастую оценивают ее интеллект.

"Это запрещено? Это была провокация, чтобы вызвать реакцию. Правда, не ожидала, что такую. Я хочу бороться с этим, с чем борется сейчас весь мир и от чего страдают женщины. Я называю свое платье протестом. Меня это цепляет с точки зрения гендерного неравенства и сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. По моему внешнему виду оценили мой интеллект, по моему внешнему виду повесили мне клеймо", – сказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в соцсетях активно обсуждали таинственную брюнетку, которую заметили на фото рядом с заместителем министра образования и науки Игорем Гарбаруком и мэром Львова Андреем Садовым. Она появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера.

Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука.

Казусный образ чиновницы в условиях официального мероприятия вызвал шквал иронических мемов и фотожаб, размещенных в социальных сетях.

Кабинет министров уволил заместителя главы Минобразования Гарбарука после инцидента с Кристиной Тишкун.

К слову, черное платье Кристины Тишкун было продано на аукционе. Стоимость платья на аукционе составила 1 тысячу долларов. Самую большую ставку сделал адвокат Евгений Лосовский. Средства будут направлены Херсонской клинической больнице имени Евгения Карабелеша.