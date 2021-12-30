Платье Кристины Тишкун, стоившее должности замминистру Гарбаруку, продали с аукциона: названа сумма

Черное платье 27-летней юристки Кристины Тишкун, которая была помощницей бывшего министра образования Игоря Гарбарука, было продано на аукционе. В этой одежде с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера она появилась на деловой встрече во Львове, чем спровоцировала скандал.

Стоимость платья на аукционе составила 1 тысячу долларов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Артем Никифоров, который был инициатором аукциона.

Для того чтобы принять в нем участие, необходимо было в комментариях к сообщению Никифорова указать сумму, которую готовы заплатить за платье, а также, куда необходимо будет направить средства.

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"Победит самая большая ставка и победителю достанется заряженное на медийный успех платье Кристины Тишкун. Победитель должен будет предоставить подтверждение направления средств человеку/учреждению/проекту", – написал он.

Так, самую большую ставку сделал адвокат Евгений Лосовский. Средства будут направлены Херсонской клинической больнице имени Евгения Карабелеша. Никифоров также отметил, что от себя добавил к указанной сумме еще 10 тысяч гривен для нужд медицинского учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в соцсетях активно обсуждали таинственную брюнетку, которую заметили на фото рядом с заместителем министра образования и науки Игорем Гарбаруком и мэром Львова Андреем Садовым. Она появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера.

Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука.