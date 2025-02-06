Способны дезориентировать ПВО? Что такое метеозонды, могут ли они вести разведку и что известно об их применении

Российский диктатор Владимир Путин уволил главу корпорации "Роскосмос" Юрия Борисова. Одной из причин этого в РФ считают, что корпорация под руководством последнего не удовлетворила потребности военных во время войны в Украине, в частности, не обеспечила спутниковую разведку, из-за чего оккупанты начали использовать метеозонды. Но способны ли такие зонды вести военную разведку?

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Как отмечают украинские защитники, метеозонды максимум могут "дезориентировать силы ПВО". Теоретически, они могут вести разведку или даже нести взрывчатку. Но пока такие случаи не фиксировались.

Такой зонд – это обычный воздушный шар, который несет гондолу с "полезной нагрузкой", то есть нетяжелыми приборами. Этот шар способен подняться в воздухе на высоту от пяти до 10-15 километров. Для исследования атмосферных явлений этого достаточно, а вот для войны это слишком много. Однако шар не дрон, чтобы свободно маневрировать в воздухе, к тому же из-за его размеров на небольшой высоте он из разведчика превращается в мишень.

Шпионские возможности

О том, что оккупанты начали использовать метеорологические аэростаты для получения информации о позициях украинского ПВО, стало известно еще летом 2023 года. Украинские военные обычно сбивают такие зонды без каких-либо проблем, но пренебрежительного отношения к такой тактике захватчиков у ВСУ нет.

Россия запускает в сторону Украины воздушные шары с так называемыми "угловыми отражателями". Это металлические конструкции в форме октаэдров, предназначенные для отражения радиолокационного сигнала. Такие отражатели создают препятствия для работы ПВО, поскольку на экранах радаров смотрятся как летательные аппараты.

Иначе говоря, вводят в заблуждение операторов ПВО.

Использование в войнах

Шары в качестве воздушных шпионов использовали с момента их создания. И вероятно, наиболее активно военные их применяли в Первую мировую войну. А в середине прошлого столетия США даже создало особый отдел воздушной разведки, в котором использовались высотные метеорологические зонды.

Такие метеозонды способны подниматься на высоту до 30 км. Этого было достаточно, чтобы советские истребители и зенитные ракеты не могли их перехватить. Шары стартовали из Западной Германии, Шотландии и Турции, пересекали территорию СССР и завершали свой полет над Японским морем, где капсулу с фотокамерой перехватывал специальный самолет, оснащенный крюком.

Но отдел был закрыт, а программа шпионских стратостатов свернута. Такая разведка не оказалась эффективной или более дешевой. Напротив. Рассказывают, что в сбитых в СССР американских зондах нашли достаточно "секретной" аппаратуры – например, стойкую к радиации фотопленку.

В СССР также создавали много аэростатов разведывательного назначения, в 70-х даже были сформированы воздухоплавательные части в четырех военных округах. Они существуют и сейчас, но точно известно, что в войне в Украине их не привлекали.

Однако известно, что россияне применяли аэростаты, пока были в Сирии. Там они вели наблюдение за повстанцами.

Достоинства и недостатки

В отличие от аэростата или просто воздушного шара, космический спутник значительно дороже. Но он дает и более весомую, то есть более дорогую информацию. Также спутник практически невозможно сбить средствами ПВО (считается, что это могут делать только США, Китай и Индия).

Беспилотник можно сбить. Но дроны тяжелого класса могут "осматриваться" достаточно далеко, не подвергая себя опасности полетами в зоне действия ПВО. А легкие беспилотники, летающие над линией фронта, уже стали расходным материалом войны. Их цена уже ниже цены обычного метеозонда.

Космический аппарат летит по определенной траектории, причем настолько высоко, что может изучать поверхность на очень большой плоскости, а воздушный шар двигается ниже и по воле ветра.

Однако у воздушных шаров есть и свои преимущества. Например, на радаре такой шар, сделанный из пластика, будет почти незаметным. Мощные наземные радары его заметят, но не сразу. Поэтому аэростат гораздо живучее, чем кажется на первый взгляд.

Этим свойством аэростат отличается от беспилотного разведчика, который, во-первых, хорошо заметен на экране радара, а во-вторых, летит на меньшей высоте.

Другое неочевидное преимущество – отсутствие горючего, которое шару не нужно, чтобы продолжать полет. Такие шары способны летать несколько дней, не опускаясь.

И сугубо экономическое преимущество – даже дорогой аэростат стоит дешевле той ракеты, которой его можно сбить. И это значит, что строить воздушные шары экономически эффективнее, чем сбивать.

Как сообщал OBOZ.UA, война России против Украины уже показала эффективность дешевых и нестандартных решений. Украина уже атакует РФ воздушными шарами, сбрасывающими минометные бомбы с большой высоты. Они могут преодолевать не менее сотни километров, а для их уничтожения враг вынужден тратить дорогие ракеты. Такие устройства могут стать гениальным оружием, позволяющим повысить стратегический ударный потенциал Украины.

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