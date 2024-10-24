'Доброй ночи, хочу сдаться': при попытке нелегального пересечения границы уклонист застрял в болоте и позвонил пограничникам. Фото

Очередной уклонист застрял в болоте при попытке нелегального пересечения границы. После этого он самостоятельно позвонил пограничникам, пожелал им доброй ночи и захотел сдаться.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ГПСУ. Отмечается, что 29-летний житель Ивано-Франковской области попытался нелегально пересечь границу с Венгрией.

Впрочем, он заблудился и застрял в болоте канала Чаронда. В отчаянии он позвонил по телефону на горячую линию пограничной службы с просьбой о помощи.

Пограничники оперативно нашли его, доставили в подразделение и предоставили мужчине сухую одежду. Теперь нарушителя ждет суд.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники прекратили очередную схему нелегального пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. В Винницкой области задержана группа мужчин, планировавших "групповую экскурсию" в Молдову.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что, несмотря на то, что во время войны в Украине многие мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально пересекая границу – в последнее время количество таких попыток постепенно уменьшается.

В ГПСУ тенденцию объясняют тем, что пограничники уже разоблачили более 630 организованных групп, которые помогали людям незаконно пересекать границу за деньги. Поэтому тех, кто готов рискнуть и пойти по этому пути, становится все меньше.