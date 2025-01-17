'Военные опасны': хостел Киева попал в громкий скандал из-за запрета бойцам ВСУ пообедать

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что ему и еще двум офицерам Сил обороны не разрешили пообедать в одном из хостелов в Киеве. Администратор на рецепции аргументировала это тем, что "военные опасны".

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На своей странице в Facebook в пятницу, 17 января, Плетенчук отметил, что инцидент произошел в хостеле Vshokoladi. Заведение пока не прокомментировало эту информацию.

Спикер ВМС добавил, что проживает в этом хостеле, поэтому решил там пообедать вместе с двумя другими военными. Н его просьбу дать телефон руководителя заведения персонал отказал.

"Военные опасны" – говорит девушка на ресепшене хостела "Vshokoladi" в Киеве. Поэтому на мою просьбу дать мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают. На просьбу дать телефон руководителя также отказ и самоуверенность. Это личная позиция или владельцев, интересно?" – написал Плетенчук.

На ситуацию отреагировали в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве. Там отметили, что устанавливают обстоятельства инцидента в одном из хостелов столицы.

"Информацию о том, что военным отказали зайти в заведение, чтобы пообедать, полиция обнаружила сегодня во время мониторинга социальных сетей. Данная информация зарегистрирована в Соломенском управлении полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в ресторане Noice в Киеве отказались обслуживать украинского военнослужащего. По словам работника заведения, это распоряжение администрации.

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