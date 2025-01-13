'Указание руководства': в Киеве в ресторане на Оболони отказались обслуживать военного. Видео

В Оболонском районе Киева в ресторане Noice отказались обслуживать украинского военнослужащего. По словам работника заведения, это распоряжение администрации.

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Об этом OBOZ.UA рассказал военный. Мы обратились за комментарием к руководству ресторана, но к моменту публикации новости его не получили.

По словам военного, в воскресенье, 12 января, в 21:30 он зашел в ресторан выпить кофе, на входе его остановила охрана, которая сообщила, что хозяин ресторана запрещает пускать военных.

На предоставленном защитником видео можно увидеть, как на уточняющий вопрос работник заведения подтверждает, что не будет обслуживать воина.

"При всем уважении – мне запретили обслуживать (военного. – Ред.)", – сказал работник ресторана и добавил, что это приказ руководства ресторана Noice.

Воин добавил, что на место происшествия приезжали правоохранители, которые выяснили – военный трезв и не совершает никаких правонарушений и после этого уехали. По словам военного, это уже не первый случай подобного унижения со стороны руководства этого ресторана. Каждый раз при появлении военных гражданин Турции Айхан Оздемир вызывает полицию Оболонского района и полицию охраны, поскольку использует помещение ресторана как собственный офис и проводит там встречи, постоянно общаясь на русском языке.

"Руководство ресторана в лице директора Руслана, менеджера Инны и совладельца гражданина Турции Айхана Оздемера проявили пренебрежение к военным", – подчеркнул воин.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове начался скандал из-за пандуса для военного, который из-за войны остался без ног. Мужчина обратился в Железнодорожную районную администрацию, с просьбой установить подъездную дорожку к многоэтажке, где он проживает, но соседи защитника не удовлетворены данным строительством из-за размеров пандуса и угрожают его спилить.

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