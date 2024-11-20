Спецподразделение ВСУ получило дроны и технику на 3,5 млн грн от 'Стального фронта'

Специальное подразделение Сил обороны Украины получило очередную помощь в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Защитникам передали 100 дронов, пикап и грузовой микроавтобус. Общая стоимость переданного оборудования составляет 3,5 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Стального фронта".

Дроны, являющиеся едва ли не основным инструментом в современной войне, позволяют эффективно выполнять разведывательные и ударные задачи. Переданные беспилотники помогут подразделению лучше координировать действия и выполнять операции.

"Благодаря этой технике мы можем работать точнее, эффективнее и с минимальными рисками для наших бойцов", – отметил представитель спецподразделения.

Кроме дронов, Стальной фронт передал пикап и микроавтобус, которые будут обеспечивать мобильность подразделения, эвакуацию раненых и транспортировку снаряжения.

"Транспорт на фронте – это необходимость и расходящийся материал. Каждый пикап или бус помогает быстрее реагировать на вызовы и выполнять задачи", – добавил представитель подразделения.

По словам представителей "Стального фронта", инициатива продолжает фокусироваться на обеспечении военных необходимым снаряжением и техникой.

"Наша задача – делать все возможное, чтобы помочь защитникам Украины. Дроны, мобильная техника, транспорт – это инструменты, которые спасают жизнь наших бойцов", – подчеркнул старший менеджер Управления слияния и поглощения Проектного офиса "Метинвест" Александр Куль.

Эта помощь стала частью системной работы "Стального фронта", которая охватывает передачу дронов, транспорта, мобильных укрытий, бронезащиты и других средств для нужд Вооруженных сил Украины. Напомним, это инициатива бизнесов Рината Ахметова, а с начала полномасштабного вторжения общая сумма, направленная бизнесменом на нужды Украины, составляет 10 млрд грн.