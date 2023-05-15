Видео дня
Спецподразделение "Омега" проводит набор личного состава: как приобщиться
Спецподразделение "Омега" проводит набор личного состава на разные военные специальности.
Об этом Центр специального назначения НГУ "Омега" объявил в своем Telegram-канале, а также в Instagram.
"Присоединяйся к нашему военному сообществу Центра специального назначения НГУ "Омега". Наши эксперты делятся своим опытом по уничтожению русские. Подписывайся и стань частью нашей команды!", – говорится в объявлении.
А в Instagram спецподразделения предоставлен телефон, по которому можно узнать подробности.
Бойцы отряда специального назначения "Омега" знают, что враг сам себя не уничтожит и ему в этом нужна помощь. Они призывают всех желающих присоединиться к ним и вместе гнать окупантов из нашей земли.