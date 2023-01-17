Спецназовцы СБУ устроили оккупантам ''демобилизацию'': окопы под Бахмутом пополнились свежими трупами. Видео

Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским оккупационным войскам. Спецназовцы Службы безопасности Украины устроили захватчикам "демобилизацию".

Видео дня

В результате окопы под Бахмутом, где ведутся ожесточенные бои, пополнились свежими трупами. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.

"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ад оккупантам под Бахмутом", – говорится в сообщении.

Во время аэроразведки украинские спецназовцы обнаружили траншеи врага, уже усеянные трупами оккупантов. А после серии попаданий дронов-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилось.

"Мы сражаемся за каждый сантиметр нашей земли! Работаем до полной победы!" – добавили в СБУ.

Украинские пограничники выбили из Бахмута в Донецкой области штурмовой взвод российских оккупантов. В результате враг потерял 12 человек убитыми и около 17 ранеными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожения штурмовой группы ЧВК "Вагнер" вблизи Курдюмовки под Бахмутом. 15 захватчиков были обезврежены прямыми попаданиями.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины накануне отразили атаки врага в ряде населенных пунктов на Бахмутском направлении.