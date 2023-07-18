'Спасибо за каждый день': маленький герой хита 'Скоро уже будет Паска' растрогал военных поступком. Видео

Герой вирусного ролика "Скоро уже будет Паска" Матвей Брус устроил акцию в Черкассах, которая растрогала украинских военных. Мальчик раздает листовки защитникам со словами "Спасибо за каждый день".

Видео дня

Видео акции разлетелось по сети. На опубликованных кадрах видно, как Матвей на улицах Черкасс раздает листовки военным, благодаря за защиту от оккупантов и желая крепкого здоровья, счастья и сил (ролик размещен внизу новости).

"Спасибо за каждый день. Спасибо за спокойный сон. Спасибо за свободные города. Вы наши защитники, обнимаем вас", – говорил мальчик.

"Очень мило, спасибо", – отвечали украинские защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Матвей стал звездой сети, разрекламировав мясные изделия своих родителей-фермеров накануне Пасхи. Ролик стал вирусным. А МЮСЛИ UA на его основе создали зажигательный трек.

Отец мальчика Владимир Брус ведет YouTube-канал, насчитывающий более 100 тыс. подписчиков, где выкладывает видео о деятельности своей фермы.

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