Спасены девять жизней: 13-летний мальчик и 30-летний мужчина стали посмертными донорами, медики рассказали об операциях

В День Святого Николая столичные медики-трансплантологи подарили шанс на жизнь трем людям. Мальчик 8 лет с Днепропетровщины и 35-летний киевлянин получили новые сердца, а многодетная мать из Николаевской области – здоровые легкие.

Видео дня

Их посмертными донорами стали 13-летний мальчик с Одесщины и 30-летний мужчина с Киевщины, решение родственников умерших спасло девять жизней. Подробности рассказали в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины.

В Институте сердца Минздрава Украины 6 декабря провели три очень важные трансплантации.

В частности, новые легкие получила 35-летняя Маргарита из Николаева – мама пятерых детей. Последние пять лет она страдала тяжелым заболеванием этого органа. Два из них женщина провела в доме престарелых, потому что нуждалась в специальном уходе.

А 8-летний Тихон с Днепропетровщины наконец-то дождался здорового сердца. Мальчик страдал от дилатационной кардиомиопатии, развившейся после тяжелого вирусного заболевания.

Трансплантацию сердца в тот день провели также 35-летнему Игорю из Киева. Мужчина ждал операции более двух лет. Последний месяц он провел в реанимации под механической поддержкой кровообращения.

Эти и другие люди получили возможность жить благодаря решению родственников двух умерших доноров.

"Донорами стали: 13-летний мальчик из Одесской области (смерть мозга в результате кровоизлияния). Благодаря согласию родителей спасены 5 человек. 30-летний мужчина из Киевской области (тяжелые травмы в результате ДТП). Благодаря согласию родственников спасены 4 человека. Все трансплантации прошли успешно, пациенты стабильны и проходят реабилитацию. Низкий поклон семьям доноров, подарившим шанс на новую жизнь", – отметили в Институте сердца.

Напомним, в октябре прошлого года в Украине провели первую трансплантацию комплекса сердце-легкие.

Месяцем ранее стало известно, что в Черкассах состоялась первая трансплантация костного мозга ребенку. К моменту сообщения 10-летнюю девочку уже выписали из больницы.

Июль 2023 года стал месяцем, когда в нашем государстве впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку.