Спасатели о найденном в Карпатах туристе: был очень обессилен, передвигался на 4 конечностях

Спасатели рассказали, как им удалось найти 25-летнего львовянина, который заблудился в Карпатах.

Как сообщает ТСН, сотрудники ГСЧС и волонтеры два дня прочесывали горы, несмотря на 17-градусный мороз и вьюгу. Обессиленного путешественника обнаружили аж на территории Румынии – в полукилометре от границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы увидели одинокий фонарик в лесу, он был примерно в 400 метрах от координат с палаткой. Он на тот момент уже был очень обессилен, передвигался преимущественно на 4 конечностях", – вспомнил спасатель Богдан.

Координаты волонтерам передали друзья туриста, которым он смог отправить смс-сообщение. Поисковики говорят, если бы не вышли на поиски сразу, то до рассвета львовянин мог бы не дожить.

"У пострадавшего еще не было снегоступов и каждый шаг по целине – это просто провал по пояс, потому что сейчас очень много свежего и морозного снега выпало. Мы в результате с напарником просто пробивали дорогу своими лыжами. Вверх он шел, а вниз мы его спускали на санях ", – рассказал спасатель.

Потом еще 4 километра пешком путешественника на специальных носилках транспортировали в Рахов.

"15 человек тянуло этого пострадавшего, так как большой снег, очень трудно передвигаться, где подъемы – это было просто не реально, очень тяжелая операция была", – добавил сотрудник ГСЧС.

Дальше носилки с туристом поклали в вездеход "Богун" и передали медикам. Предварительно, у него обморожены руки и ноги.

О львовянине известно не много, по специальности он агроном, в горы отправился один. Экипирован был как новичок.

Как сообщал OBOZREVATEL: