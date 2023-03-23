Спасал пострадавших в Ржищеве: Россия во время ночной атаки дронами унесла жизни водителя скорой Сергея Медведенко. Фото

В результате российских обстрелов в Ржищеве, Киевская область, погиб Сергей Медведенко. Он работал водителем местной скорой помощи.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Ему было всего 38 лет.

Сергей Медведенко проживал с семьей в городе Кагарлык, Киевской области. Молодой человек работал водителем в КНП КОР "Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

В результате российского ракетного удара по учебному заведению и общежитиям в городе Ржищев, Киевской области, Сергей погиб. Он был водителем в одной из бригад медиков, которые принимали участие в ликвидации последствий атаки.

У него осталось двое детей: мальчик 14 лет и девочка 10 лет.

Министерство здравоохранения Украины от лица всех коллег вынесла соболезнования родственникам погибшего.

"Ночная атака на Киевщину унесла жизни водителя экстренной медицинской помощи. Медведенко Сергей Сергеевич, 1984 года. Положил свою жизнь, спасая жизнь других. Без отца остались двое детей. Вечная память герою! Вечный ад тем, кто убивает наших мирных людей!", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 22 марта российские войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе иранского производства по нашей стране. Всего путинские террористы запустили 21 БПЛА, 16 из них было сбито.

– В Житомирской области был атакован объект инфраструктуры. На Киевщине поврежден гражданский объект, по предварительной информации, три человека погибли, а еще 7 были ранены.

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