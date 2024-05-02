Спасает наших воинов: Фонд Порошенко купил дефицитную кислородную барокамеру для лечения раненых

В одном из медучреждений столицы открывается отделение гипербарической оксигенации. Ремонт помещения и покупку новой барокамеры профинансировал Фонд Порошенко.

Как рассказал пятый президент, проект реализован в рамках инициативы "Солидарность несокрушимых". Стоимость барокамеры – шесть миллионов гривен.

Особенность этой установки – прозрачная капсула, она более комфортна и для пациентов, и для медперсонала, который может наблюдать непосредственно за ходом процедуры.

Гипербарическая оксигенация – это метод интенсивной терапии, основанный на лечебных свойствах кислорода и позволяющий максимально увеличить его доставку к тканям. Сеансы кислородной терапии позволяют быстрее выздоравливать, в частности, пациентам с ранениями, ампутациями, ожогами и отравлениями угарным газом и продуктами горения – то есть поражениями, которые часто возникают во время войны.

"Метод гипербарической оксигенации – это метод лечения больных с помощью кислорода под давлением. Перед вами барокамера последнего поколения, американского производства, она представляет собой плотную пробирку, в которую помещается пациент. Нагнетается кислород, который под давлением входит во все клетки. Соответственно, у пациентов лучше заживают раны", – рассказал руководитель отделения интенсивной терапии Андрей Балко.

"Этот метод очень эффективен для заживления ран, очень хорошо помогает приживаться пересаживающимся лоскуткам кожи, эффективен также у пациентов с термическими ожогами. Мы применяем наш метод у этих пациентов как вспомогательный. Главное, конечно, это хирургия. Многие пациенты с гнойными инфекциями, анаэробными инфекциями, которые с помощью нашего метода фактически выжили", – объясняет медик. "Таких камер в Украине две, то есть мы являемся заведением, которое будет владельцем такого чудо-аппарата, которое будет помогать нашим раненым, нашим больным в лечении и в более быстром выздоровлении", – рассказал врач.

"Мы буквально спасаем наших воинов. Это новые возможности для того, чтобы отсюда воин получился здоровым, с наименьшими потерями. Я могу сказать, что до сегодняшнего дня мы уходили год. Потому что ровно год назад мы заказали эту станцию. Она дефицитна", – отметил Порошенко.

Он также поблагодарил строительную компанию, которая осуществила ремонт по себестоимости. Отделения не просто обновили, но и достроили удобную входную группу с пандусом.

Марина Порошенко как профессиональный врач курировала проект.

"Пол года мы проводили ремонт в заброшенном помещении, которое уже долгое время не использовалось. Обновляли вентиляцию и электропроводку, согласно всем требованиям ДБН установили пандусы для беспрепятственного доступа в отделение пациентов на колесных колясках и на носилках. Есть профессиональный коллектив, который в ближайшие дни станет оказывать необходимую медицинскую помощь благодаря этой камере. Это одна из первых барокамер последнего поколения в Украине, которая заменит устаревшие образцы 80-х годов прошлого века. Наши воины делают все возможное, чтобы сохранить Украину, а мы помогаем вернуть им здоровье", – сказала Марина Порошенко.