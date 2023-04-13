Спартак Суббота обещает опровергнуть данные громкого расследования о лжи и сотрудничестве с ОПЗЖ: начинаю процесс защиты

Психолог и подкастер Спартак Суббота отреагировал на скандальное расследование Ильи Полуденного. Он пообещал вскоре изложить опровержение по поводу выдвинутых в его сторону обвинений.

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Об этом психолог и соведущий шоу "Подкаст-терапия" написал в своем Telegram-канале. Да, Суббота сказал, что будет включаться в процесс своей защиты.

В частности, он написал, что уже провел плодотворную встречу со своими адвокатами, скорее всего разговор касался скандального расследования, где его обвинили в мошенничестве.

"Вчера провел плодотворную встречу с адвокатами, потом работал в обычном режиме, а как только пришел с тренировки и включаюсь в процесс своей защиты. Да, именно защиты. Потому что когда на тебя нападают, ты должен защищаться", - написал он в своем Telegram .

Также, он добавил, что в этой шумной истории "нет ничего нового". В качестве примера он привел библейский сюжет об Иисусе Христе и Понтии Пилате.

"Приведу пример по социальной психологии: Иисус Христос, библейский герой. Сначала люди кричали ему "слава" и боготворили. Чуть позже эта же толпа перед Пилатом кричала "распни его!", хотя он не сделал им ничего плохого. Большинство из них даже не знали его. Но общественное мнение изменилось, его распяли, а затем общественное мнение снова изменилось и вы сами знаете, что было дальше. Советую подумать над этим", - написал Суббота.

Он добавил, что не сравнивает себя со Христом, а приводит пример реакции общества. Суббота также написал, что будет постепенно опровергать все обвинения, выдвинутые в его сторону.

"Шаг за шагом я буду публиковать в своем Telegram основательные разрушения вымышленных обвинений. Когда истина будет доказана, в близком кругу останутся только те, кто был рядом в эти дни", – констатировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Спартак Суббота почти 10 лет водил за нос украинцев. В сеть изложили детальное расследование о том, что психолог врал об образовании, брал деньги в ОПЗЖ и обманывал клиентов.