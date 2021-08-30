Высокие цены, меню как в ресторанах: OBOZREVATEL проверил каким будет питание в школах с 1 сентября

В Украине с 1 сентября дети в школах должны питаться по-новому. В городах новые стандарты заработали уже давно, цены выросли в среднем на 7 грн за порцию. А вот в селах за несколько дней до начала учебного года до сих пор не знают, чем будут кормить детей и за сколько.

OBOZREVATEL узнал в школах, что они изменили в своих столовых в рамках реформы и во сколько обойдется питание на одного ребенка.

За реформу взялась первая леди Украины Елена Зеленская, заручившись помощью шеф-повара Евгения Клопотенко. Измениться в школьных столовых в первую очередь должно меню, главное – польза, качество, разнообразие. В правительстве прописали новые правила и установили переходный период – до 1 января 2022 года. За это время надо утвердить меню, заключить новые договора на поставку пищевых продуктов.

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Подробнее о том, что будут есть дети вместо сосисок, консервы и кондитерки, читайте в материале.

В Одессе школы начали вводить новое меню в конце прошлого учебного года. Родителям и детям проводили дегустации, чтобы выбрать блюда, которые нравятся большинству. На уровне города ввели правило о ежедневном фотоотчете. Каждое учебное заведение фотографирует один из столов и контрольную порцию пищи. Такие фото размещают на сайте школы, в соцсетях и отправляют в официальные группы родителям в вайбер.

В комментарии OBOZREVATEL директор Одесского лицея №9 Одесского городского совета Сергей Копач рассказал о том, как у них происходит реформа школьного питания – меню составили на две недели, блюда не повторяются. Выдают еду на линии раздачи, всегда есть несколько вариантов первого, второго, овощи и фрукты.

"Весной 2021 организация питания изменилась во всех учебных заведениях нашего города. Стоимость также была изменена. Питание детей льготного контингента стоило 13,50, а стало 22 грн. Второй завтрак для учащихся 1-4 классов стоил 10 грн, а теперь 17,50 грн ", – рассказал директор.

Кроме того, постепенно меняют и оборудование, проводят капитальные ремонты. Недавно в лицей привезли современную овощерезку. Все покупает департамент образования или предприятие, которое занимается организацией питания.

"На счет работников на кухне, то нашему шеф-повару не пришлось брать дополнительные уроки, чтобы приготовить блюда из меню Клопотенко. Она до этого работала в ресторане. Но на практике знаю, что во многих школах с этим проблемы есть", – добавил Копач.

После презентации реформы сразу закралась мысль, что селам будет труднее – техническое обеспечение столовых надо кардинально менять, поваров надо научить готовить современные блюда и, возможно, придется искать новых поставщиков. Но за несколько дней до начала учебного года директора до сих пор не знают, чем, как и за сколько будут кормить школьников.

"Приказа отдела образования у меня еще нет, понимаете, ни по ценовой политике, ни по меню. Это уже в первую неделю сентября будет ясно. Может, будет десятидневное меню у нас, утвержденное санстанцией. Школа не организовывает это, мы ждем информацию", – рассказала OBOZREVATEL директор школы в с.Блиставица Бородянского района Виктория Топоренко.

"У нас еще будет совещание по вопросу питания, там все расскажут. Сейчас ничего не известно, вопрос будет обсуждаться. Но в целом мы знакомились с новым меню и нормами", – рассказала OBOZREVATEL директора школы в с. Иванковичи Васильковского района Надежда Колесник.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первая леди Украины Елена Зеленская ожидает цунами хейта на реформу с 1 сентября. Она считает, что не все школы готовы внедрять новые правила из-за того, что годами пренебрегали даже санитарными нормами в столовых.