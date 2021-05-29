Минестроне, шулики с маком и никаких сосисок: рассказываем об основных изменениях в школьном питании

С 1 сентября дети в украинских школах будут питаться по-новому. Среди 160 блюд есть и знакомый картофель с овощными салатами, и несколько новых – чили кон карне и лобио. А вот сосисками и кондитерскими изделиями школьники уже не полакомятся. Не будут в столовой злоупотреблять и солью, зато в детский рацион добавят пряности.

О том, какие блюда будут в школьном питании и как часто будет чередоваться меню, читайте в материале OBOZREVATEL.

Два года назад, когда менялось руководство государства, был открытым вопрос, чем будет заниматься первая леди Украины Елена Зеленская. Однако довольно быстро она выбрала свое направление и принялась менять питания детей в украинских школах, заручившись поддержкой профильных министерств. Идеологом проекта выбрали шеф-повара Евгения Клопотенко, который стал известным из-за телевизионного шоу, а сейчас имеет свои рестораны с довольно неординарной кухней.

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Уже в мае 2021-го состоялась презентация новых норм питания и блюд, которые будут введены в школах с 1 сентября. Из привычного меню навсегда убрали сосиски, колбасу и консервы. Кроме того, установили ограничения по использованию сахара и соли. В то же время впервые поварам позволили использовать пряности.

"Какое бы меню вы не создали, главное – нормы питания, которые коренным образом изменились, в этом главный позитив. Значительно сократилось присутствие картофеля и хлеба. Полностью исключены обработанные продукты – колбасы, сосиски, кондитерские изделия. Представлены все группы полезных продуктов с должной ротацией – три порции овощей, две-три порции фруктов в день, ежедневно порция злаковых или бобовых, рыба несколько раз в неделю", – рассказал OBOZREVATEL президент Ассоциации диетологов Украины, автор национальных рекомендаций по здоровому питанию, кандидат медицинских наук, доцент Олег Швец.

Ранее блюда менялись каждые две недели, а теперь рацион будет повторяться раз в два месяца:

крупы: рис, гречка, овсянка, булгур, пшено, чечевица, кускус;

первые блюда: овощной суп, минестроне, бульон, гороховый суп, морковный крем-суп, картофельный крем-суп, борщ и др.;

салаты: из свежей свеклы, из капусты, с черносливом, фруктовый с орехами, с тыквой;

блюда из яиц: скрамбл, омлет с орегано, фритата.

Кроме того, в детском рационе присутствует перечень блюд из рыбы, из творога, куриного мяса и свинины. Также пополнилось меню и палитрой соусов – винегрет, бешамель, рыбный, кетчуп, горчица, хрен, сливочный, имбирный.

Хотя школьное меню – это априори здоровое питание, подстроили его и для детей, которые могут иметь особые потребности. Для того, чтобы получить пищу в соответствии с состоянием своего здоровья, у ребенка должна быть справка от врача. По словам диетолога, таких детей меньшинство, но для них без проблем сделают исключения по питанию.

"Врач должен написать, что у ребенка есть иммунная реакция на глютен или непереносимость глюкозы. Это на самом деле не очень распространено в таком возрасте. Если у ребенка есть заключение, то он получит безглютеновую пищу, будут исключены аллергены", – рассказал Швец.

Среди безглютеновых блюд предлагают банановый бисквит, блины, печенье с орехами и булочку с корицей. В целом сладкий стол гораздо шире – ягодное кули, рисовая запеканка, манный пудинг, бланманже, оладьи кукурузные с морковью, панкейк свекольный, запеченное яблоко с сыром, яблоко каркаде, шулики с маком и др.

Сейчас школьное меню уже протестовали, а вот полноценно оценить его ученики смогут только с нового учебного года. Все продукты и технологии приготовления опубликовали на сайте МОН 24 мая. В течение 10 дней (до 2 июня) будут принимать замечания и предложения. В сети уже появились негативные комментарии, мол, детей хотят обмануть ассортиментом продуктов и их качеством.

Однако, профессиональные эксперты уверяют, что современные блюда и расширенный вариант продуктов куда больше понравятся детям, чем прежние блюда по старым стандартам.

"Также уже утвержден обновленный санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, новые нормы и порядок организации питания учащихся, утверждены новые гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов на мощностях в школах", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Родителей же пугают не сами изменения, а названия некоторых блюд. Мол, невозможно оценить то, что нам неизвестно. Кроме того, не верят они и в то, что дети будут есть такие продукты как чернослив или сырую свеклу. Но уже полностью оценить нововведения в школьной столовой можно будет после лета. И изменения, как мы видим, коснутся не только продуктов.