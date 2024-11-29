Совершил 'наблюдательный пост' на чердаке: СБУ задержала в Николаеве агента ФСБ

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала агента ФСБ, который сделал "наблюдательный пост" на чердаке многоэтажки, чтобы корректировать удары РФ по областному центру. Мужчина оказался экспреподавателем местного университета.

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Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале. По данным следствия, на фигуранта вышли службы РФ из-за его антиукраинской позиции в соцсетях.

"Чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинского ПВО, предатель пытался выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны. Для этого он установил скрытую видеокамеру на чердаке многоэтажки, в которой проживал", – говорится в сообщении.

С помощью этого "наблюдательного поста" подозреваемый планировал отслеживать ориентировочное количество и типы вооружения украинских войск, двигавшихся в направлении передовой. Служба безопасности задокументировала его преступную деятельность и задержала по месту жительства.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности позиций Сил обороны. Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, видеокамеру и флеш-накопитель, содержащие доказательства его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Правоохранители объявили агенту ФСБ подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и Нацполиция задержали злоумышленника, который по заказу России совершал поджоги на Прикарпатье. Основными его целями стали автомобили сил обороны и релейные шкафы "Укрзализныци" в Ивано-Франковской области.

Мужчина получил задачу поджечь железнодорожный шкаф стратегического значения. Он приобрел легковоспламеняющееся вещество, облил объект и поджег его, зафиксировав свои действия на видео, которое впоследствии отправил заказчику. Позже злоумышленник, таким же методом, поджег авто.

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