В Прикарпатье задержали 40-летнего рецидивиста: поджег релейный шкаф 'Укрзализныци' и автомобиль ВСУ. Фото

СБУ и Нацполиция задержали злоумышленника, который по заказу России совершал поджоги на Прикарпатье. Основными его целями стали автомобили Сил обороны и релейные шкафы "Укрзализныци" в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и Службы безопасности Украины в Telegram. Отмечается, что местная жительница получила через мессенджер Telegram предложение "легкого заработка" и привлекла знакомого, ранее судимого за наркоторговлю и кражи.

В августе 2024 года мужчина получил задачу поджечь железнодорожный шкаф стратегического значения. Он приобрел легковоспламеняющееся вещество, облил объект и поджег его, зафиксировав свои действия на видео, которое впоследствии отправил заказчику.

На следующий день ему поручили поджечь автомобиль серо-зеленого цвета. Во дворе одного из городских районов мужчина нашел автомобиль Renault Traffic, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Свои действия он снова снял на видео для отчетности.

Идет установление всех обстоятельств преступления и личности заказчика. Одной из версий возможно причастность к организации поджогов российских спецслужб.

На основе собранных доказательств злоумышленнику доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Фигурант находится под стражей. Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, работники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента ФСБ, который передавал координаты для подготовки новых ракетно-дроновых ударов РФ по Николаеву. Задержанным оказался 43-летний технический работник местного облтеплоэнерго.

Муж привлек внимание российских спецслужб своими пророссийскими комментариями в социальных сетях, что и послужило причиной его вербовки. После получения инструктажа от ФСБ фигурант начал собирать разведывательные данные о местах сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

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